Крупный пожар произошел в подмосковной Балашихе

Фото: 54.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошел в подмосковной Балашихе. Огонь вспыхнул в нежилых строениях на Носовихинском шоссе. Площадь пожара составила более 750 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре поступила 23 ноября в 22:43 мск. до прибытия пожарных с места происшествия были эвакуированы 15 человек. Площадь распространения огня превысила 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 00:17 мск объявлена локализация пожара на площади 752 кв. метра, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По информации из открытых источников, в загоревшихся строениях размещены торговые и производственные организации.

Ранее сообщалось, что на улице Спиридоновке в центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира. К тушению огня был привлечен 61 человек и задействовано 16 единиц техники. Спасатели ликвидировали открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

20 ноября на складе цветов на Комсомольской площади произошел пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате ЧП погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.