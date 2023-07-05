Круизный теплоход врезался в бетонный пирс в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле круизный теплоход врезался в бетонный пирс при швартовке на реке Волге, передает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС. На борту находился 81 человек, пострадали трое. В экстренных службах сообщили, что судно не получило существенных повреждений.

При швартовке теплоход «Москва 208» столкнулся с бетонным пирсом. В этот момент на месте находился 81 человек. По предварительным данным, три человека пострадали, — говорится в сообщении.

Медики осматривают пострадавших пассажиров судна, одного человека направили в больницу. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что у западного побережья острова Тайвань затонуло грузовое судно под флагом Панамы. На борту находились 17 членов экипажа, пять из них были спасены, 12 пропали без вести.