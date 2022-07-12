«Кричал «Слава Украине»: Baza рассказала, почему избили военного в Крыму Baza: избитый в Крыму военный был пьян и вел себя агрессивно

Фото: Национальный антитеррористический комитет

На российского военнослужащего в курортном городе Судаке напали не за литеру Z на одежде, а потому что он был пьян и вместе со своим другом вел себе агрессивно, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, контрактники отдыхали в местном санатории, в разгар веселья они отправились в кафе, где провоцировали окружающих, перелезали через заборы и не внимали замечаниям прохожих.

По информации Baza, 38-летний контрактник Константин вместе с приятелем Вадимом решили выпить, после чего, миновав забор, отправились «на волю». Застолье военные решили продолжить в одном из местных кафе, где «задирали окружающих» фразой «Слава Украине». Посетителям заведения такие лозунги показались неуместными, но контрактники заверили, что просто шутили.

По окончании застолья Вадим и Константин решили вернуться в санаторий, но при попытке перелезть через забор получили замечания от компании молодых людей. Конфликт быстро перерос в драку, в результате чего Константин получил ссадины и ушибы. Отмечается, что контрактники могли сами спровоцировать ссору.

Накануне крымская полиция задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего в Судаке. Тогда сообщалось, что задержанные набросились на мужчину, когда тот якобы прогуливался по набережной, а причиной послужили нашивки с литерой Z на одежде.