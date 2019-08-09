https://static.news.ru/photo/f9128e8a-bb6b-11e9-abe7-fa163e074e61_660.jpg Александр Усс Фото: krskstate.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в самый горимый в настоящее время Богучанский район региона. Он побывал в лагере лесников и осмотрел, как идут работы на кромке лесных пожаров.

Губернатор Александр Усс посетил Богучанский район, где пообщался с пожарными, которые ликвидируют огненную стихию на земле, — сообщили в его пресс-службе.

В настоящий момент в Красноярском крае горят 58 тыс. га леса. Общая группировка борцов с огнём насчитывает около полутора тысяч человек.

Как писал News.ru, ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае, охвативших более 800 тысяч га тайги, может составить не менее 1,5–2 млрд рублей, заявил министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Он также отметил, что данная методика оценивает исключительно стоимость древесины, но не ущерб для экосистемы.