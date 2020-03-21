https://static.news.ru/photo/0f29dd64-6c19-11ea-95a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: PJSC Lukoil/Global Look Press

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов считает, что закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике будет стимулировать геологоразведку и добычу углеводородов, а также увеличит приток инвестиций в арктические проекты.

Этот закон способен серьёзно активизировать приток инвестиций в российскую Арктическую зону, причём подстегнуть не только добычу, но и геологоразведку, проекты производства сжиженного природного газа и газохимической продукции, — сообщил ТАСС Козлов.

Он подчеркнул, что, помимо этого закона, налоговые преференции предусмотрены и для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых. По его словам, они должны стать стимулом для строительства портов и промышленных предприятий.

Налоговые льготы позволят запустить в Арктике ряд крупных проектов, — уверен министр.

Козлов считает, что рядом с крупными объектами возникнут сотни мелких и средних, что в конечном итоге позволит создать «тысячи рабочих мест для людей».

Как писал NEWS.ru, законопроект, направленный на поддержку государством предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, определяет правовой режим и порядок ведения бизнеса в регионе, а также меры господдержки. Районы арктического шельфа, на которые они распространяются, будут определены кабмином. Участвовать в программе смогут индивидуальные предприниматели и юрлица, готовые воплотить в жизнь новый инвестиционный проект, вложив в него средства в сумме от 10 млн рублей. Резиденты Арктической зоны смогут пользоваться льготами по уплате налогов различного уровня и в таможенной сфере.

В частности, предусматривается снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых до 5% сроком на 15 лет для проектов по добыче нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет предусмотрена и для иных арктических проектов.

Госдума приняла этот закон в первом чтении 12 марта, президент РФ подписал его 18 марта.