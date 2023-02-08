Количество погибших при взрыве в Тульской области возросло Количество погибших при взрыве в Тульской области возросло до шести

Фото: Ольга Тихонова/РИА Новости

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в городе Ефремов Тульской области выросло до шести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Тело погибшего нашли при разборе завалов.

При разборе завалов спасатели нашли тело шестого погибшего, — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля разобрано 40 из 80 куб. м завалов. В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.

Ранее сообщалось, что три человека пропали без вести после взрыва.

ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат поддержку в размере 500 тысяч рублей.