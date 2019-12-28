https://static.news.ru/photo/27f72078-2a14-11ea-8982-fa163e074e61_660.jpg Фото: casinosochi.ru

Чартерные рейсы авиакомпании iFly из Сочи в Шэньчжэнь и обратно начались 29 декабря и продлятся до 26 января 2020 года. Инициатором проекта выступила игорная зона «Красная Поляна» и, по словам её руководства, при высоком спросе с марта следующего года возможно увеличение количества чартеров до четырёх в неделю.

Китайским туристам в первую очередь интересна развлекательная составляющая, и поэтому игорная зона становится для них естественным «магнитом», — цитирует АТОР директора по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрия Анфиногенова.

Самолёты будут отправляться из Сочи по воскресеньям, из Шэньчжэня — по понедельникам. Время в пути из Сочи в Китай составит 9 часов 15 минут, в обратном направлении — на два часа больше.

Как писал NEWS.ru, янтарь и косметика стали самыми популярными товарами, которые приобретают в России туристы из Китая. На их долю приходится около трети всех транзакций через китайские платёжные сервисы Alipay и WeChat Pay. По словам экспертов, янтарь у китайцев является символом благополучия и достатка. К тому же оттенок янтаря считается в Поднебесной священным, поскольку раньше одежду этого цвета носили исключительно императоры. Наряду с украшениями из окаменевшей смолы и косметикой китайские гости скупают в российских магазинах ювелирные изделия (12% от общего объёма покупок), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).