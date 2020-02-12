https://static.news.ru/photo/f95bafda-4e18-11ea-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Китайцы массово скупили медицинские маски в Иркутской области. Такой факт установили специалисты УФАС.

На данный момент граница закрыта и такого ажиотажа уже нет. Антимонопольщики проверяют, был ли сговор на рынке медицинских масок из-за повышенного спроса на них, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Для этого были выбраны пять аптечных сетей, но в целом серьёзных нарушений ценообразования не выявлено. Цена маски составляет от 6 рублей за штуку до 30 рублей за эксклюзив. Однако, у людей в регионе наблюдается ОРВИ, поэтому маски пользуются спросом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Здравмедтех-Е», которая является единственным в Уральском федеральном округе (УрФО) производителем медицинских масок, перешла на круглосуточный режим работы и вдвое увеличила выпуск продукции.