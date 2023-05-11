Канатную дорогу на Ай-Петри отремонтируют за 150 млн рублей

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму планируют провести модернизацию канатной дороги Мисхор — Ай-Петри. На ремонт хотят выделит 150 млн рублей. Планируется, что после модернизации не только удастся сохранить прежние рабочие места, но и создать новые, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития республики.

Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места, — пообещали в ведомстве.

В рамках модернизации будут заменены тяговые тросы и оборудование. Также появится система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Протяженность канатной дороги между средней и верхней станциями составляет 1670 м. Она представляет собой самый длинный в Европе безопорный пролет.

5 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по второму железнодорожному пути Крымского моста восстановлено с опережением графика. Для восстановления пути были заменены два пролетных строения, для чего было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Мост был поврежден в результате теракта 8 октября 2022 года. В результате взрыва были повреждены конструкции, загорелись семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Четверо человек погибли.