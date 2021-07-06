Кадыров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чечни

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Рамзан Кадыров официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чечни. Об этом сообщается на официальной странице избиркома республики в Instagram.

Сегодня, 6 июля, на выборы главы Чеченской Республики, назначенные на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава региона, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Пожелаем ему удачно провести свою избирательную кампанию! — говорится в сообщении.

В комиссии пояснили, что выдвижение кандидатов на пост главы республики завершается 8 июля. Документы для регистрации должны быть представлены до 4 августа.

Ранее президент Владимир Путин призвал Кадырова вновь баллотироваться на пост главы Чечни. Он назвал работу Кадырова эффективной и пожелал ему успехов на выборах.

Чеченское отделение «Единой России» выдвинуло Кадырова кандидатом на должность главы республики 23 июня. Его соперником выступал депутат Госдумы Магомед Селимханов, но действующего руководителя региона поддержали все делегаты, имеющие право голоса.