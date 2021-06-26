«Единая Россия» выдвинула Кадырова на новый срок

Чеченское отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу республики в качестве кандидата на эту должность на выборах, которые состоятся 19 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

На рассмотрение членов партии выдвигалось две кандидатуры — Кадырова и депутата Государственной думы от региона Магомеда Селимханова. Действующего руководителя поддержали все 176 делегатов с правом голоса.

Голосование проводилось тайно. Кадыров сам присутствовал на конференции.

Мы все вместе пойдём на эти выборы, если народ выберет, в отведённый срок будем максимально трудиться на благо народа так же, как трудились до сих пор. Днём и ночью, ради Аллаха, ради народа, — сказал он в своём выступлении.

Он заявил, что хочет добиться единства в обществе и побороть разделение власти и народа.

Ранее президент Владимир Путин призвал Кадырова снова баллотироваться на свой пост. Он заявил об эффективности работы политика и пожелал ему успехов на выборах.

Выборы главы Чечни назначены на 19 сентября. Кадыров возглавляет республику с 2007 года, на последнем голосовании он набрал, по данным ЦИК, 97,56% голосов при явке в 94,8%.