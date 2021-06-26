«Единая Россия» выдвинула Кадырова на новый срок

Чеченское отделение «Единой России» выдвинуло действующего главу республики в качестве кандидата на эту должность на выборах, которые состоятся 19 сентября. Об этом пишет РИА Новости.
На рассмотрение членов партии
Голосование проводилось тайно. Кадыров сам присутствовал на конференции.
Мы все вместе пойдём на эти выборы, если народ выберет, в отведённый срок будем максимально трудиться на благо народа так же, как трудились до сих пор. Днём и ночью, ради Аллаха, ради народа, — сказал он в своём выступлении.
Он заявил, что хочет добиться единства в обществе и побороть разделение власти и народа.
Ранее президент Владимир Путин призвал Кадырова снова баллотироваться на свой пост. Он заявил об эффективности работы политика и пожелал ему успехов на выборах.
Выборы главы Чечни назначены на 19 сентября. Кадыров возглавляет республику с 2007 года, на последнем голосовании он набрал, по данным ЦИК, 97,56% голосов при явке в 94,8%.