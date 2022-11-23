Кадыров показал кадры отраженных атак ВСУ на Херсонском направлении

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с моментами успешного отражения атак ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, в результате огня погибли более 200 украинских военнослужащих, а также уничтожено несколько единиц боевой техники и легкового автотранспорта.

Представляю вам свежие кадры с Херсонского направления. <...> В результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава, — написал Кадыров.

Он заявил, что среди погибших бойцов ВСУ было много наемников и добровольцев из Польши и Соединенных Штатов. Глава Чечни выразил мнение, что они не члены Интернационального легиона, а бойцы НАТО.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области. По его словам, они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин пояснил, что город и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По его словам, все желающие покинули район боевых действий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что Херсон по-прежнему остается административным центром Херсонской области. По его словам, никаких других решений не принималось.