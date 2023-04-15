Кадыров начал поиски человека, который сжег Коран в Москве Глава Чечни Кадыров сообщил о поисках человека, сжегшего Коран в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о начале поисков человека, который поджег Коран возле Белого озера в Москве. Он сообщил, что личность провокатора будет установлена и тот получит заслуженное наказание.

Начали разбираться. Первые результаты проверки уже есть. Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты. Мэрия Москвы также задействовала свои ресурсы. Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину ещё до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание так же, как это любят делать всякие либеральные правозащитники на Западе. В ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесёт заслуженное наказание, — заявил Кадыров.

Кадыров назвал подобные поступки «визитной карточкой» западных либералов и подчеркнул, что такие провокации не нужны ни мусульманам, ни православным. Он отметил, что уже началось расследование инцидента и первые результаты проверки уже получены. Кадыров также попросил не распространять негативные сообщения в интернете и не делать ошибочных выводов. Он заверил, что поиски провокатора не будут прекращены и что он лично занимается этим вопросом.

Ранее жители столичного района Косино-Ухтомское вышли на массовую акцию против строительства мечети у Святого озера. По их мнению, храм строится для нелегальных мигрантов. Как рассказал глава Центра географии религий при отделе по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Роман Силантьев, москвичи создали петицию против строительства центра для мусульман, она собрала 17 тысяч подписей. Строительство в результате было приостановлено.