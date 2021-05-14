Мишустин заявил о возможной дополнительной поддержке пострадавшим в Казани

https://static.news.ru/photo/ba5b6cba-b6f6-11eb-a205-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/Global Look Press

В случае необходимости оказания дополнительной поддержи семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в школе в Казани правительство России не останется равнодушным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и, разумеется, никто не останется равнодушным, — цитирует его агентство.

Мишустин добавил, что поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать, как идёт оказание помощи пострадавшим в этой трагедии. Кроме того, будут приняты меры, чтобы не допустить таких нападений в будущем, для чего уже разработаны новые требования к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха.

Аналогичные требования по обеспечению безопасности школ кабмин разработает. Они будут касаться всех общеобразовательных учреждений вне зависимости от расположения.

Утром 11 мая было совершено нападение на школу № 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что власти Казани рассматривают вариант досрочно завершить учебный год для учеников школы № 175