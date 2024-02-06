Кабинки канатной дороги столкнулись на Красной Поляне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сочинском курорте Красная Поляна столкнулись кабинки канатной дороги, передает Telegram-канал SHOT. Авария произошла на высоте 960 метров.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего, работа канатной дороги была приостановлена. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе курорта рассказали РИА Новости, что инцидент произошел из-за обильных осадков. По данным агентства, специалисты не обнаружили технических неисправностей, движение было приостановлено на 10 минут, и в настоящий момент канатная дорога продолжает работу в штатном режиме.

Ранее на Красной Поляне образовалась давка из-за закрытия спусков. На опубликованном видео видно, как внутри помещения образовались плотные толпы туристов в спортивном обмундировании. Причиной закрытия спусков назвали неблагоприятные погодные условия, в том числе удар молнии, который угодил в станцию лыжного комплекса «Лаура».

Посетители пришли пережидать в ресторан, однако там не хватает мест даже для стоячих. Спуститься вниз туристы также не могли по причине временного закрытия канатных дорог.