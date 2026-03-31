Исчезнувшая по пути из аптеки Волкова оставила пугающее сообщение Исчезнувшая в Татарстане Волкова написала в чате, что у нее нет сил

Девушка по имени Тамара Волкова из Татарстана, которая вышла в аптеку за детской присыпкой и не вернулась домой, оставила странное сообщение в чате поддержки для мам, пишет Telegram-канал Mash Iptash. Покойная призналась, что у нее появились сильная тревожность и гиперответственность и пожаловалась на отсутствие сил.

По ее словам, это мешает ей даже спать рядом с малышкой, она чувствует подавленность и уверенность, что делает все неправильно. Волкова заявила, что будто не справляется с материнскими обязанностями.