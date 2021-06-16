Инженера взорвавшейся АЗС отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/fff808b4-cf2e-11eb-96af-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Инженер АЗС, на которой 14 июня произошёл взрыв, отправлен под домашний арест. Мера пресечения избрана до 14 августа. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Арестованному запрещено покидать без согласования со следователем жилище и выезжать за пределы города. Он также не может пользоваться средствами связи, встречаться и общаться со свидетелями, потерпевшими и подозреваемыми по делу о взрыве на заправке.

В суде отметили , что следствие просило о заключении инженера под стражу, но это ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Согласно данным МЧС, к взрыву на АЗС привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость. По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате взрыва и пожара на заправке пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17.

Ранее сообщалось, что ещё одним фигурантом дела является директор АЗС. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста. В СИЗО он пробудет до 14 августа.