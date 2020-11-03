Instagram удалил карикатуры чеченской газеты на Charlie Hebdo

https://static.news.ru/photo/25028a48-1e0f-11eb-9946-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть Instagram удалила пост чеченской газеты «Вести республики», которая опубликовала карикатуры на французский журнал Charlie Hebdo. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

В своих карикатурах, в отличие от французского журнала, [чеченская] газета не оскорбляла ничьи национальные и религиозные чувства! Наша газета всего лишь, как говорится, в духе свободы слова, которая так приветствуется западным миром, показала свой профессиональный взгляд на творчество французского журнала, — заявил чиновник.

По его словам, Instagram объяснил удаление насилием в публикации насилия или опасных организаций. Он уверен, что это стало проявлением двойных стандартов, так как с аккаунта французского издания ничего не удаляли, передаёт РИА Новости.

Накануне «Вести республики» опубликовали карикатуры на Charlie Hebdo. На них изображена змея, которая подписана названием французского журнала и выпускает яд на Коран. На другой карикатуре бородатый мужчина, подписанный как террористическая организация, пожимает руку журналу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан бойкотировать товары из Франции в связи с позицией Парижа в отношении ислама.

6 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Преступник также обезглавил свою жертву, опубликовав фотографию тела в соцсетях.

Помимо этого, Анзоров распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где он заявляет, что совершённое им деяние — «месть за пророка». Вскоре он был ликвидирован полицейскими в коммуне Эраньи. Пати убили после того, как на одном из уроков он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, несколько лет назад опубликованные в скандально известном журнале Charlie Hebdo.