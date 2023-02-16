Инспекторы ДПС в Туле гнались за нарушителем восемь километров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспекторы ДПС в Туле остановили нарушителя, предварительно пробежав вслед за ним восемь километров, передает Telegram-канал «ЧП Тула». В итоге выяснилось, что водитель, за которым устроили погоню правоохранители, просто забыл дома права. Канал передает, что инцидент произошел поздно вечером 15 февраля.

По имеющейся информации, сотрудники ДПС заметили подозрительную машину на улице Маршала Жукова. Водитель проигнорировал сигнал к остановке. Он попытался скрыться, началась погоня. В итоге мужчина оставил автомобиль районе села Алешня. Он остановился там и побежал в поле. Инспекторам тоже пришлось спешиться. В итоге они бежали за нарушителем восемь километров и в итоге поймали его.

Как выяснилось, водителем был юноша 18 лет. Он убегал от инспекторов, так как у него не было с собой прав на вождение. Предполагалось, что в момент погони он был пьян, но эти сведения не подтвердились.

Ранее сотрудница полиции получила травмы, когда пыталась сорвать платок с женщины из Киргизии, сообщал Telegram-канал Baza. Задержанная отказалась снимать его по религиозным причинам. Инцидент произошел в московском отделе МВД 13 февраля.

По данным Baza, в отделе у 33-летней женщины без регистрации взяли отпечатки пальцев и отвели на фотографирование, где сотрудница потребовала снять платок. После отказа она попыталась сорвать головной убор, но задержанная начала отбиваться — поцарапала капитана и сорвала погоны.