Сотрудница полиции получила травмы, пытаясь сорвать платок с женщины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудница полиции получила травмы, когда пыталась сорвать платок с женщины из Киргизии, сообщает Telegram-канал Baza. Задержанная отказалась снимать его по религиозным причинам. Инцидент произошел в московском отделе МВД 13 февраля.

По данным Baza, в отделе у 33-летней женщины без регистрации взяли отпечатки пальцев и отвели на фотографирование, где сотрудница потребовала снять платок. После отказа она попыталась сорвать головной убор, но задержанная начала отбиваться — поцарапала капитана и сорвала погоны.

Канал сообщает, что сотруднице полиции вызвали скорую из-за ссадины на ладони и нескольких небольших гематом. На задержанную составили протокол об административном правонарушении.

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