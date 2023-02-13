Полицейский под Нижним Новгородом оставил в кафе палец Под Нижним Новгородом бывший заключенный встретил в кафе участкового и отрезал ему палец

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В городе Лысково Нижегородской области местный участковый стал жертвой четырежды судимого мужчины, сообщает РЕН ТВ. Полицейский в ночь на 11 февраля пришел с братом отдохнуть в кафе, где у них возник конфликт с бывшим заключенным и его знакомым.

Дело дошло до потасовки, в которой агрессор выхватил нож и полоснул участкового по пальцу, лишив части фаланги. Брату полицейского злоумышленник порезал лицо. Пострадавшие с резаными ранами были доставлены в больницу. Оба подозреваемых скрылись с места преступления, но один из них, вооруженный ножом, был задержан.

Как пишет Telegram-канал Baza, недоброжелатель с другом, узнавшие полицейского, осыпали того оскорблениями, а он, в свою очередь, не стал молчать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье лейтенант полиции застрелил угонщика, который пытался скрыться в чужом частном доме. Мужчина выбежал на силовика со строительным зубилом и криком «Завалю», когда полицейскому пришлось произвести выстрел на поражение.

В январе в Магадане полицейские избили полковника в отставке Ивана Ильина, устроившего дебош на набережной реки Магаданка. Бывшего силовика доставили в отдел полиции, где пристегнули наручниками к решетке, после чего начали избивать руками и ногами и несколько раз ударили электрошокером.