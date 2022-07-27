Чиновники в Югре за полгода нанесли коррупционный ущерб на 53 млн рублей

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

По итогам следственных мероприятий за шесть месяцев 2022 года 48 российских чиновников предстали перед судом по обвинениям в коррупции, ущерб от которой составил 53 млн рублей, пишет INFOX.ru со ссылкой на СУ СК России по ХМАО-Югре. Следователи расследовали 134 коррупционных преступления. По их данным, госслужащие злоупотребляли полномочиями, участвовали в служебных подлогах и занимались отмыванием денежных средств.

Следственный комитет Югры за шесть месяцев этого года провел следственные действия по 134 коррупционным преступлениям. 48 представителей чиновничьего аппарата предстали перед судьей за причинение ущерба на сумму 53 млн рублей, — передает издание.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, подозреваемые использовали средства полицейского фонда для личных целей.

До этого сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. С чем связаны обыски, не уточнялось, официальной информации на этот счет не поступало.