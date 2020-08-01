И. о. главы Дербентского района Дагестана арестовали до 30 сентября

https://static.news.ru/photo/7bb138ac-d3fb-11ea-bb9c-fa163e074e61_660.jpg Фуад Шихиев Фото: derbrayon.ru

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, передают представители инстанции. Чиновника подозревают в организации ОПГ.

Советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в отношении Шихиева Фуада. Постановлением суда подозреваемый заключён под стражу на два месяца, то есть до 30 сентября [2020 года], — цитирует судью ТАСС.

Накануне Шихиева заподозрили в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от их действий составил 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Другие фигуранты — это ряд должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Республике Дагестан.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

Схема аферы заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг и постановлений от имени глав поселений на свободные участки. После этого регистрировались права на наделы, которые выставлялись на продажу или сдавались в аренду гражданам и организациям.

С 2018 года по июнь 2020-го было похищено более 500 участков. Суммы, за которые участники группы реализовали земли, варьировались от 100 тысяч до 1,5 млн рублей за участок площадью 500 квадратных метров.

Деньги, как полагают следователи, злоумышленники распределяли между собой в зависимости от роли каждого участника.

Санкции вменяемой статьи предусматривают наказание до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет предъявил новое обвинение осуждённому за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Ему вменяют организацию превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, бывший глава региона распределял земельные участки без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов.