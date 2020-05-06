Художник нарисовал граффити в поддержку ведущих борьбу с COVID-19 врачей

https://static.news.ru/photo/a55e864c-8fb2-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Подольске на фасаде здания напротив станции скорой помощи и переливания крови появилось граффити в честь врачей, которые лечат заразившихся коронавирусом.

Автором изображения является местный художник, который пожелал остаться неизвестным. Сюжет граффити напоминает герб Московской области. Только вместо Георгия Победоносца изображён врач на коне, пронзающий шприцем коронавирус. На создание картины художнику потребовались сутки, сообщает телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в начале апреля на одном из полей в окрестностях Подольска появилось огромное изображение сердца и надпись «Спасибо». Авторы граффити — художники Илья и Максим Демченко — пояснили, что таким образом выражают благодарность медикам, борющимся с COVID-19.