Хакатон по AR и VR пройдёт в Чечне

Учредитель автономной некоммерческой организации «Центр инновационного развития „Грозный“» Мансур Арсанукаев рассказал, что планирует проведение хакатона по дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности «Кот Шрёдингера» в Чечне. По его словам, мероприятие должно пройти с 22 по 24 августа.
В программу включены в том числе образовательные программы,
Это первый хакатон по направлению VR и AR. Мы выбрали именно такое направление, потому что, во-первых, это сквозная технология, которая закреплена в национальных проектах, а во-вторых, у нас есть в регионе несколько команд, которые занимаются VR, некоторые из них даже выиграли грант «Умник», — поделился он.
Арсанукаев отметил, что такое мероприятие помогает вовлечь молодёжь в командную деятельность и содействует их самореализации, а это имеет больше значение для региона.
Призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Хакатон пройдёт в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика М. Д. Миллионщикова.
Ранее NEWS.ru писал, что 24 млн рублей будет разыграно в ходе регионального этапа всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» начнётся во второй половине августа.
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