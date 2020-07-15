IT-специалисты России поборются за цифровые перспективы и за 24 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b137635e-c742-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: leadersofdigital/facebook.com

24 млн рублей будет разыграно в ходе регионального этапа всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». Один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» начнётся во второй половине августа.

В серии из восьми конкурсных этапов (хакатонов) разработчики со всей страны будут в онлайн-режиме создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие IT-эксперты оценят их успехи. У участников на выполнение задачи будет всего 48 часов. При этом цифровой продукт, создаваемый по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций, должен быть полностью рабочим.

Предшествующие региональному этапу хакатоны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проходили полностью в дистанционном режиме. На решающем этапе такой формат будет большей частью сохранён, это позволит присоединиться к проекту большему числу IT-специалистов из самых разных регионов страны.

В очном формате будут работать только оценивающие работу конкурсантов эксперты. Они разместятся в центральных цифровых хабах с мультимедийной студией, которые будут созданы в каждом из восьми регионов всех федеральных округов страны. Наставники будут выходить в прямые эфиры и помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания.

Победители разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнёров конкурса. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до внедрения.

При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов. <...> Мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации, — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его слова приводит пресс-служба оргкомитета.

Первое соревнование пройдёт в Ростове-на-Дону, оно начнётся 21 августа. Далее на очереди — Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Москва, Пятигорск и Екатеринбург. Региональный этап продлится по 3 ноября.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, которое развивает IT-специалистов, способных к созданию и внедрению инновационных цифровых продуктов.

В мае, как писал NEWS.ru, старт образовательной программе «Цифрового прорыва» был дан на интернет-платформе РИФ.онлайн. Это площадка для обсуждения актуальных вопросов интернет-бизнеса, где доступ к контенту имеют участники со всех уголков России и мира. Форум предлагает самые разные форматы: вебинары, мастер-классы, лекции, ток-шоу, интервью, онлайн-секции, круглые столы.