«Цифровой прорыв» дал старт образовательной программе для IT-специалистов

https://static.news.ru/photo/dd188264-9a83-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Цифровой прорыв/facebook.com

В России дан старт образовательной программе «Цифрового прорыва» на интернет-платформе РИФ.онлайн. Более трёх месяцев специалисты будут обсуждать важнейшие проблемы российского и зарубежного IT-сообщества.

В программе — лекции и мастер-классы от гуру отраслей цифровой экономики, а также дискуссии и круглые столы. Участники получат необходимые знания и инструменты, которые позволят им проявить себя, а также использовать свои ресурсы для самореализации и найти работу мечты.

Впрочем, как отмечают организаторы, есть и другая цель — государство и бизнес получат возможность узнать перспективных представителей отрасли, выстроить с ними диалог и понять, как лучше привлечь молодых специалистов для решения цифровых целей и задач.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, которое развивает IT-специалистов, способных к созданию и внедрению цифровых продуктов.

РИФ.онлайн — это площадка для обсуждения актуальных вопросов интернет-бизнеса, где доступ к контенту имеют участники со всех уголков России и мира. Форум предлагает самые разные форматы: вебинары, мастер-классы, лекции, ток-шоу, интервью, онлайн-секции, круглые столы.

Стартовавшая образовательная программа даст возможность талантливым IT-специалистам из всех регионов страны подготовиться к онлайн- и офлайн-соревнованиям конкурса.

Ранее NEWS.ru писал, что «Цифровой прорыв» запустил крупнейший марафон в сфере высоких технологий, призовой фонд которого составит 5 млн рублей.