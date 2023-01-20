Губернатор Севастополя прокомментировал сообщения о «скрытой мобилизации» Губернатор Севастополя Развожаев назвал ложью сообщения о «скрытой мобилизации» в Крыму

Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг в своем Telegram-канале сообщения Генштаба ВСУ о подготовке к скрытой мобилизации в Крыму. При этом он подтвердил, что с 23 января в военкоматы вызывают IT-специалистов для приема заявок на отсрочку от срочной службы. Именно на это обращали внимание в публикациях о «скрытой мобилизации»: в военкоматы начали вызывать IT-специалистов, финансовых работников и сотрудников иных сфер, имеющих бронь от мобилизации.

Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники (сотрудники Центр информационно-психологических операций ВСУ, — прим. NEWS.ru). Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же это ложь! Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от СРОЧНОЙ службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Каким критериям должны соответствовать специалисты, претендующие на отсрочку - подробно написано в публикации Департамента цифрового развития, — написал Развожаев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 20 января повторил, что в вопросах мобилизации гражданам следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. Также он заявлял, что тема новой волны мобилизации в том числе подогревается из-за рубежа.