Губернатор Подмосковья доложил об экологической ситуации в регионе Губернатор МО Воробьев: экологическая ситуация в Подмосковье нормализовалась

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Андрей Воробьев

Экологическая ситуация в Подмосковье, вызванная лесными пожарами в в Рязанской области, полностью нормализовалась, доложил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, концентрация вредных веществ в воздухе достигла допустимых значений, а угроз новых возгораний в области нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ситуация нормализовалась, смог ушел, концентрация загрязняющих веществ, характерных для лесных пожаров, вернулась к среднегодовым значениям, — сообщил глава Московской области.

Воробьев подчеркнул, что «Мосооблэкомониторинг» продолжает вести наблюдение за состоянием атмосферного воздуха. На юго-западе области установлено полсотни стационарных датчиков и работают мобильные лаборатории. Губернатор также поблагодарил сотрудников Мособлпожспаса и МЧС, которые помогали тушить пожары в Рязани.

Отмечается, что в лесах Подмосковья оборудовано 27 лесопожарных станций, 52 пункта рассредоточения лесопожарной техники и 4 опорных пункта по тушению крупных ландшафтных пожаров.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с лесными пожарами в регионах движется в позитивном направлении. Однако на этом фоне возникают новые вопросы, требующие повышенного внимания, заявил глава государства.