Губернатор Подмосковья дал распоряжение о доукомплектации мобилизованных Губернатор Воробьев распорядился выдать мобилизованным гражданам Подмосковья спецснаряжение

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение о доукомплектации мобилизованных в регионе граждан необходимым в холодное время года снаряжением, сообщает «360». Он добавил, что главам муниципальных округов нужно уделять особое внимание работе военкоматов и пунктов сбора, где собирают призывников.

Мной дана команда — сейчас ведется доукомплектация определенным снаряжением, которое тоже весьма важно в это время года. <...> Вместе с муниципальными штабами мы ведем эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России, — заявил Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье работает 30 военкоматов, которые занимаются призывом мобилизованных жителей.

Андрей Воробьев ранее поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил ответственностью главам районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.