Губернатор Петербурга заявил о начале подготовки к открытию театров

https://static.news.ru/photo/06a3786e-d58a-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился начать подготовку к открытию театров в городе. План по возобновлению работ должен будет создать глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Нам нужно разработать ряд мероприятий по открытию театров со зрителями. Как я понимаю, это требует не меньше месяца: и по афишам, и по билетам. Поручаю комитету по культуре разработать план мероприятий со всеми мерами безопасности для начала работы театров, — цитирует Беглова «Интерфакс».

По словам Сухенко, для успешного начала работы в сентябре 2020 года необходимо уже сейчас предпринимать определённые действия. Также он подчеркнул важность мнения Роспотребнадзора.

В марте 2020 года власти Санкт-Петербурга сообщили о запрете массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Помимо этого, в регионе был введён режим повышенной готовности. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших с COVID-19. Их тела помещают в закрытые гробы и не выдают родственникам.