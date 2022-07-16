Губернатор Курской области сообщил об обстреле Тёткино

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что украинские войска в настоящий момент обстреливают приграничный посёлок Тёткино в Глушковском районе. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

Суббота началась с очередной атаки противника на посёлок Тёткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже, — сообщил Старовойт.

Накануне курское село Дроновка попало под миномётный огонь со стороны Украины. По предварительным данным, местные жители насчитали порядка 25 прилётов. Были повреждены здания школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета и магазина. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности до 23 июля. Обстановка на границе с Украиной по-прежнему остается напряжённой.