Губернатор Курской области рассказал о последствиях обстрела Тёткино Губернатор Курской области: пострадавших в результате обстрела посёлка Тёткино нет

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших в результате обстрела посёлка Тёткино 30 июля нет. Он отметил, что было зафиксировано больше 20 прилетов. Также губернатор рассказал о повреждениях линии электропередачи, газовых труб и нескольких домов.

Есть повреждения линии электропередачи <...>. Несколько улиц остались без электроснабжения <...>. Кроме того, была повреждена газовая труба. Также на улице Белопольской в нескольких домах разбиты окна, осколками повреждены стены и заборы. Пострадали несколько машин, — написал Старовойт.

30 июля посёлок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава региона. Он добавил, что ответным ударом огневую точку противника подавили.

25 июля Роман Старовойт также сообщал о прицельных минометных обстрелах со стороны Украины села Алексеевка в Курской области. По его словам, огонь вёлся по вышке сотовой связи.