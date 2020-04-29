Губернатор Краснодарского края ввёл в регионе «масочный режим»

https://static.news.ru/photo/7735a734-8ad8-11ea-b7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае продлили до 12 мая режим самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввёл «масочный режим», чтобы обезопасить местных жителей.

Глава края обязал всех ходить в медицинских масках без исключения. На Кубани выявлено 1 017 подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее в оперштабе сообщили, что в Краснодарском крае сейчас самая высокая летальность от коронавируса.