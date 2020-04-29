Губернатор Краснодарского края ввёл в регионе «масочный режим»

В Краснодарском крае продлили до 12 мая режим самоизоляции, который был введён из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввёл «масочный режим», чтобы обезопасить местных жителей.
Глава края обязал всех ходить в медицинских масках без исключения. На Кубани выявлено 1 017 подтверждённых случаев заражения COVID-19,
По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее в оперштабе сообщили, что в Краснодарском крае сейчас самая высокая летальность от коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники