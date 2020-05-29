Губернатор Костромской области рассказал Путину о нехватке врачей в регионе

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о том, что в регионе не хватает врачей.
По словам Ситникова, в регионе действуют программы поддержи, которые помогли увеличить количество необходимых специалистов. Однако несколько лет назад произошло сокращение.
Сегодня не хватает 560 докторов в Костромской области. Средним медицинским персоналом обеспечены полностью, — отметил глава региона.
Сейчас местные власти запускают новые меры поддержки. Молодым специалистам будут предлагать не только денежные средства, но и жильё, которое можно будет приватизировать через шесть лет. В Костромской области отмечается увеличение объёмов строительства на 17,6%,
Сейчас в мире более 5,9 млн человек заразились COVID-19, более 363 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 387 623 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 159 257 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4374 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, житель Костромской области вернулся из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и пригласил к себе домой друзей. В результате он заразил коронавирусом пятерых человек.
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