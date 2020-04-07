Губернатор Колымы предложил лишать зарплаты не соблюдающих самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/3b2fb554-7467-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лиц, нарушающих режим самоизоляции, следует лишать заработной платы. В том числе и тех, кто занят в бюджетной сфере. С таким предложением выступил глава Колымы Сергей Носов.

По словам губернатора, местные жители, несмотря на общероссийские и региональные нормативные акты, игнорируют режим самоизоляции и гуляют, пользуясь хорошей погодой.

К таким нарушителям Носов предлагает применять дополнительные меры воздействия наряду с административными штрафами.

У нас есть шанс не допустить распространения коронавирусной инфекции, если мы будем соблюдать режим! Поручаю проработать вопрос, — приводит РИА Новости его заявление в ходе совещания в правительстве региона.

На Колыме на данный момент подтверждён только один случай заражения коронавирусом. В целом по России зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздраве объяснили рост числа заражённых COVID-19 среди молодёжи несоблюдением режима самоизоляции. В частности, массовыми выездами граждан на природу во время объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей недели.