Губернатор Клычков попал в тень Белозерцева

У молодого «красного» губернатора Андрея Клычкова могут начаться нежданные сложности. Собственно, в своё время и его появление во главе Орловской области было мини-сенсацией. До такого карьерного виража Клычков был одним из самых молодых депутатов Мосгордумы, куда член руководства компартии избрался после нескольких неудач на думских выборах. И уж точно тридцатилетний депутат был самым молодым руководителем фракции КПРФ. Фракция была в том созыве городского парламента небольшой, но Клычков был фигурой заметной.

И тут случилось неожиданное: Клычков получил предложение возглавить Орловскую область. А от таких предложений отказываться не принято. Злые языки однако объясняли выдвижение Клычкова на губернаторский пост тем, что у партийного вождя Геннадия Зюганова подрос внук, Леонид, начавший свое восхождение в Мосгордуме. А двум молодым коммунистам в городском парламенте, как двум медведям в одной берлоге, тесно. И, как утверждают, активно порадел Зюганов молодому коллеге в рамках губернаторской квоты для конструктивной оппозиции. Тем более что сменил он на этом посту коллегу по партии Вадима Потомского.

Впрочем, два года уж с гаком Клычков во главе области, а с момента вызвавшей широкую дискуссию установки первого в стране памятника Ивану Васильевичу Грозному Орловщина уже несколько лет на первые полосы не попадала. Понятно, что политическому «варягу», да ещё представляющему неправящую партию, не так просто навести мосты в отношениях с местными элитами. Войти в их замкнутый круг своим. Наверное, неудивительно поэтому, что, как поговаривают, Андрей Клычков наладил отношения с местным уроженцем Иваном Белозерцевым, который и во главе Пензенской губернии сохранил свои корни на Орловщине.

Андрей Клычков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коллеги-губернаторы общались, видимо, активно обмениваясь управленческим опытом. Надо полагать, исключительно в плане честного отношения к своим обязанностям. Есть и вполне официальные снимки их дружеских контактов. И тут, как мы знаем, с Белозерцевым случилось несчастье: не мог устоять перед лицом соблазнившего его фарм-магната Бориса Шпигеля. Не знал, по словам самого губернатора Пензенской области, что подаренные часы такие дорогие. А то бы тут же вернул. Просто не успел.

И надо же было такому случиться, что, по имеющимся сведениям, один из родственников бывшего пензенского главы возглавляет крупную поликлинику в Орле. А сестра Белозерцева трудится в орловском комитете здравоохранения. Добро бы, они общественный транспорт развивали или целиком были бы погружены в проблемы орловского спорта. Так нет же. Именно на поприще медицины трудятся, на ниве которой их родственник и утратил доверие президента.

Так связи деловые могут оказаться и компрометирующими. А тут ещё коллега Клычкова по партии, вице-спикер областного совета Валентина Остроушко публично обвинила губернатора в развале региональной медицины. Словно въедливые депутаты сходу взяли нужный след.

Похоже, от дела Белозерцева могут ещё расходиться круги по российской провинции.