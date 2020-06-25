Губернатор Калининградской области прервал незаконный свадебный банкет

https://static.news.ru/photo/b667e3ae-b70b-11ea-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из ресторанов Калининграда проходил свадебный банкет. Свидетелем праздника стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который потребовал прекратить торжество.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, политик ехал мимо заведения и увидел большое скопление людей. Он остановил торжество, поскольку проведение праздников в регионе запрещено по закону.

Региональное правительство инициировало проведение проверки. Заведение может приостановить свою работу. В пресс-службе не уточнили, о каком конкретно ресторане идёт речь.

22 июня местному управлению Роспотребнадзора стало известно о планах граждан провести массовые мероприятия в заведениях общепита. После этого ведомство направило предписания в 33 кафе и ресторана, напомнив о запрете массовых мероприятий, в том числе в сезонных летних кафе, сообщает KGD.RU.

С 20 июня власти региона разрешили работу летних кафе, но проведение массовых мероприятий всё равно под запретом.

NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией. На территории 55-й мотострелковой бригады был зафиксирован очаг COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. По данным на 25 июня, COVID-19 в мире был выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели.

В России диагностировано 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.