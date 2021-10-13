Губернатор Иркутской области предложил меры против майнинга

Массовая добыча криптовалюты изнашивает электросети Иркутска и приводит к отключениям электроэнергии. В связи с этим губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку и предложил ввести дифференциацию энерготарифов для населения, сообщает «Политика Сегодня».

В этом году назрела проблема в связи с тем, что в Китае запретили майнинг и майненгисты ушли сюда, тем более у нас самая дешёвая электроэнергия в стране. И он (Кобзев — ред. NEWS.ru) предлагает сделать дифференцирование, не ущемляя прав потребителей обычных. А там уже дальше будет решение приниматься на уровне правительства РФ, — рассказал секретарь губернатора Леонид Альков.

Кобзев приводит в пример дифференциацию тарифов в Крыму и Севастополе. Там граждане оплачивают электричество тем дороже, чем больше они его тратят.

Ранее сообщалось, что незаконный майнинг криптовалюты может провоцировать аварийные ситуации в электросетевом комплексе, влияет на его развитие и модернизацию, а также увеличивает затраты на электроэнергию для потребителей. При этом майнеры прибегают к всё более изощрённым способам сокрытия деятельности.