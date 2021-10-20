Гостиницы Калининградской области в нерабочие дни ноября потребуют QR-коды
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:25, 21 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В гостиницы и отели Калининградской области с 28 октября по 7 ноября можно будет заселиться только по предъявлению QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в своём Facebook написал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется отрицательному (не старше трёх дней), — говорится в сообщении министра.
Он попросил отельеров, туроператоров и турагентов заранее предупредить гостей.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября. Документ также наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их, сообщается на сайте Кремля.
С соответствующим предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Путина с правительством. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.