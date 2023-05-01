Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая Горячее питание для школьников сделали обязательным с 1 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство внесло изменения в порядок составления меню для учащихся, следует из документа опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее постановление вступило в силу 1 мая.

Теперь компаниям-подрядчикам необходимо согласовывать состав рациона детей с руководством образовательных учреждений для каждой возрастной группы отдельно.

Кроме того, предписано учитывать диетическое питание, если оно необходимо для определенных учеников, и запрещено исключать горячее питание из меню.

В Минобрнауки ранее сообщали, что уже в 2023 году начнется тестирование новой системы преподавания на нескольких вузах. Для этого министерство подберет несколько вузов в разных регионах, включая классические вузы и технические институты. В новой системе высшего образования будет предусмотрено три ступени: базовое высшее образование (бакалавриат/специалитет со сроками обучения от четырех до шести лет), специализированное образование — магистратура (срок обучения один-два года), а также ординатура и ассистентура-стажировка. Отдельной ступенью выделяется аспирантура (адъюнктура).

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, как школьнику эффективно подготовиться к ЕГЭ. В частности, специалист призвала не забывать об отдыхе.