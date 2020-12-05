Голый мужчина проехал в московском метро и попал на видео

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Один из пассажиров столичной подземки разделся прямо в вагоне. Пассажирам удалось снять происходящее на видео.

Мужчина проехал в обнажённом виде несколько станций. После этого он оделся и вышел из поезда, передаёт RNS.

Неизвестно, ожидали ли нарушителя порядка какие-либо последствия.

Ранее, как писал NEWS.ru, на прогулку по Лондону в обнажённом виде и с медицинской маской вместо нижнего белья вышел 32-летний спортсмен Тимоти Шифф.

Фрираннер и блогер опубликовал фото с променада в социальных сетях и пояснил, что таким образом хотел высмеять новые ограничения из-за COVID-19, которые ввели власти Лондона. С 24 июля жителей города обязали носить защитные маски в общественных местах.