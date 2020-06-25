Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось на Дальнем Востоке

https://static.news.ru/photo/1dc27564-b694-11ea-9af9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Первыми открылись избирательные участки на Чукотке, Камчатке, в Сахалинской и Магаданской областях, затем началось голосование в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области. Позже открылись участки в Забайкальском крае и Амурской области, а затем в Бурятии и Якутии, сообщили в ТАСС.

Речь идёт о 816 избирательных участках, 791 из которых — постоянные, а 25 — временные, они находятся на промышленных горнодобывающих участках, в военных гарнизонах, метеостанциях и больницах, — привели сообщение центральной избирательной комиссии Якутии в агентстве.

Отмечается, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции было решено распределить голосование по поправкам в Конституцию РФ на период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 июля, объявлен нерабочим днём в связи с назначенным на эту дату голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Все россияне получат заработную плату за этот день в полном объёме.