Голая пара в Сибири устроила бой со сковородкой на балконе В Новосибирске голая женщина избила своего сожителя сковородкой на балконе

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В Новосибирске в жилом доме на улице Авиастроителей голая пара устроила бой со сковородкой на балконе. Местная жительница избила своего партнера. Очевидцы успели заснять произошедшее на видео, которое позже опубликовали в интернете, сообщает «Сиб.фм».

Причина боя неизвестна, но мужичка прилично отоварили сковородой, — рассказывают очевидцы в социальных сетях.

Комментаторы выдвинули несколько версий произошедшего. Одни предположили, что причиной драки стало наличие любовницы у мужчины, другие считают, что женщина могла застать сожителя с поличным. Также появились версии о том, что сожители могут быть поклонниками БДСМ. Несколько участников дискуссии отметили, что в последнее время в Новосибирске участились случаи, когда обнаженные люди появляются на улицах города.

В Санкт-Петербурге в октябре 2022 года женщина до смерти забила сожителя сковородой. Во время словесной перепалки мужчина ударил возлюбленную по лицу, а затем пихнул ногой в живот. Женщина схватила сковороду и дважды ударила нападавшего по голове. После случившегося петербурженка легла спать, а когда проснулась, обнаружила бездыханное тело мужчины.