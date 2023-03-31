Наркополицейского из Самары задержали с килограммом мефедрона под Иваново Сотрудника полиции из Самары и его сообщника задержали с наркотиками в Ивановской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД Самары Федора Черепанова задержали в Ивановской области с килограммом мефедрона, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, пакет с наркотиками нашли при осмотре автомобиля полицейского, остановленного на трассе Иваново-Фурманов. Вместе с ним в машине находился экс-сотрудник ППС Максим Зиганшин, владеющий кальянной в Самаре, который любил выкладывать в соцсетях фотографии с дорогими авто. Ивановский СК возбудил уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемых заключили под стражу до 26 мая.

По версии следствия, 29 марта 2023 года в ходе обследования транспортного средства двух граждан РФ, один из которых является сотрудником органов внутренних дел, на участке местности рядом с деревней Лесное Ивановского района был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом общей массой более одного килограмма, который они хранили с целью последующего незаконного сбыта бесконтактным способом неопределенному кругу лиц, — говорится в сообщении регионального СК.

Опубликовано видео с показаниями самарских наркоторговцев на месте преступления.

Обвиняемые показали полицейским елку, под которой был спрятан сверток с наркотиками.

Ранее в Ленинградской области полицейские обнаружили тайник с 225 килограммами кокаина, завезенного из Латинской Америки. Арестованы двое подозреваемых, которых поймали на закладке в поселке Металлострой. Партию кокаина оценили в 1,5 млрд рублей.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.