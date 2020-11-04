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Главу Кемеровской области вылечили от коронавируса

13:23, 04 ноября 2020
Сергей Цивилёв Сергей Цивилёв Фото: ako.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вылечился от коронавируса и вернулся к работе, сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

После заражения глава региона провёл на самоизоляции две недели и работал удалённо.

Губернатор получил два отрицательных теста на коронавирус и с сегодняшнего дня перешёл с дистанционного формата работы на очный, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

21 октября Цивилёв опубликовал в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги нашли COVID-19. В этот момент у обоих наблюдались повышенная температура, лёгкий кашель и насморк. Спустя несколько дней диагноз подтвердился и у губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что тест на коронавирус депутата Госдумы Александра Петрова показал положительный результат. В настоящее время парламентарий находится на домашнем карантине.

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