Главу Кемеровской области вылечили от коронавируса

https://static.news.ru/photo/65ee42ee-1e88-11eb-b794-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: ako.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вылечился от коронавируса и вернулся к работе, сообщили в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

После заражения глава региона провёл на самоизоляции две недели и работал удалённо.

Губернатор получил два отрицательных теста на коронавирус и с сегодняшнего дня перешёл с дистанционного формата работы на очный, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

21 октября Цивилёв опубликовал в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что у его супруги нашли COVID-19. В этот момент у обоих наблюдались повышенная температура, лёгкий кашель и насморк. Спустя несколько дней диагноз подтвердился и у губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что тест на коронавирус депутата Госдумы Александра Петрова показал положительный результат. В настоящее время парламентарий находится на домашнем карантине.