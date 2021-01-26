Глава Якутии привился против COVID-19 в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/53bb4170-5fc5-11eb-aeee-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikolaev_aisen/Instagram.com

Глава Якутии Айсен Николаев сделал прививку против COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Медицинская процедура проходила в прямом эфире.

Так, трансляция велась в социальных сетях из поликлиники № 5 города Якутска. Вторую дозу препарата Николаев получит 16 февраля.

То, что в нашей стране появилась первая вакцина от коронавируса, — это большое достижение, причём эффективная и безвредная для людей, — отметил Николаев.

Он также добавил, что в регионе активно проводится вакцинирование населения. По состоянию на 26 января, от COVID-19 привились свыше 8,3 тысячи человек.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.