Глава Якутии надеется скоро увидеть живых мамонтов в тундре

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Глава Якутии Айсен Николаев верит, что темпы развития современных технологий и научные открытия позволят в скором времени получать клонированных животных. Он надеется увидеть мамонтов в тундре.

Уверен, мы всё-таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре, — цитирует его KP.RU.

Николаев добавил, что планирует сделать мамонтовую фауну брендом Якутии, в том числе туристическим и научным. Он также подчеркнул, что эксперименты по исследованию мамонтовой фауны безусловно необходимо продолжать.

При этом руководитель субъекта хочет вывести добычу мамонтовой кости в сферу нормативно-правового регулирования. В Государственную думу уже внесли соответствующий проект закона. По мнению Николаева, данная сфера будет приносить бюджетам страны и республики значительные средства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Якутске откроется Международный научный центр палеогенетики. Проект был подготовлен учёными СВФУ и получил поддержку правительства Якутии. В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.

Эксперты уверены в успехе проекта: на территории Якутии было найдено более 80% плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями. Это говорит о том, что клетки животных хорошо сохранились и их можно не только изучать, но и пытаться клонировать.