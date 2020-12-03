Глава Владимирской области сделал 31 декабря выходным днём для госслужащих

https://static.news.ru/photo/4a00f7e4-357a-11eb-b597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин объявил, что 31 декабря будет выходным днём для госслужащих в регионе.

По данным пресс-службы областной администрации, решение перенести рабочий день на субботу, 26 декабря, губернатор принял с целью обеспечения рациональной организации трудового времени.

При этом продолжительность рабочего времени в этот день будет уменьшена на один час, — говорится в сообщении.

Распоряжение касается госслужащих, других работников администрации и руководителей организаций, в качестве учредителя которых выступает администрация. Однако Сипягин рекомендовал принять аналогичное решение руководителям органам местного самоуправления муниципальных образований области, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, власти Белгородской области первыми выступили с предложением сделать 31 декабря выходным днём в регионе. На следующий день в Курской области объявили последний день 2020 года выходным

Ранее член Общественной палаты РФ и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с предложением сделать новогодний «подарок» народу, объявив 31 декабря выходным днём.

В свою очередь сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Он напомнил, что данную идею поддерживают 85% россиян. Применительно к 2020 году это добавит праздничного настроения в условиях пандемии коронавируса, отметил Леонов.

В прошлом году последний день года был объявлен выходным более чем в 15 регионах. В их числе Крым, Ставропольский край, Магаданская, Орловская, Пензенская области.