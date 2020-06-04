Глава Удмуртии вылечился от COVID-19

Глава Удмуртии Александр Бречалов сдал три отрицательных теста на коронавирус. Врачи подтвердили, что политик полностью вылечился от COVID-19.
Бречалов узнал о заражении в конце мая. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, он находился в самоизоляции, но продолжал руководить регионом в удалённом формате. Как
Ранее заслуженная артистка России Алёна Бабенко, которая переболела COVID-19, дала совет тем, кто заразился коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, Бабенко считает, что главное в этой ситуации — не паниковать и не бояться.
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