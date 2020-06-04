Глава Удмуртии вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a78a28b4-a659-11ea-9daa-fa163e074e61_660.jpg Александр Бречалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов сдал три отрицательных теста на коронавирус. Врачи подтвердили, что политик полностью вылечился от COVID-19.

Бречалов узнал о заражении в конце мая. Инфекция протекала у него в лёгкой форме, он находился в самоизоляции, но продолжал руководить регионом в удалённом формате. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Удмуртии, Бречалов уже объявил о своём выздоровлении на встрече с победителями праймериз «Единой России».

Ранее заслуженная артистка России Алёна Бабенко, которая переболела COVID-19, дала совет тем, кто заразился коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, Бабенко считает, что главное в этой ситуации — не паниковать и не бояться.